Премьер-министр Чехии заявил, что среди приоритетов его страны во время председательства в ЕС будет восстановление Украины

"Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины… Можно сказать, что после российской агрессии в Украине мир уже не будет прежним. Мы также хотим принять участие в формировании того, каким он будет", – сказал Фиала.

По его словам, среди приоритетов Чехии во время председательства в ЕС также будут преодоление кризиса беженцев, энергетическая безопасность, стратегическая устойчивость европейской экономики, укрепление обороны и демократии.

Фиала подчеркнул, что война России против Украины "выявила слабые места в европейской архитектуре безопасности, которые нам придется устранить".

Страна-председатель меняется в Совете ЕС каждые шесть месяцев. Государство, председательствующее в Евросоюзе, формирует повестку встреч министров, является посредником на переговорах в рамках ЕС и представляет позицию всех 27 членов в Европарламенте. Сейчас в ЕС председательствует Франция.