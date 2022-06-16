ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Чехии заявил, что среди приоритетов его страны во время председательства в ЕС будет восстановление Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фиала подчеркнул, что война России против Украины выявила слабые места в европейской архитектуре безопасности
Фиала подчеркнул, что война России против Украины выявила слабые места в европейской архитектуре безопасности
Фото: ЕРА

Послевоенное восстановление Украины будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете Европейского союза. Об этом в ходе презентации программы деятельности заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщило 15 июня чешское издание Blesk.

"Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины… Можно сказать, что после российской агрессии в Украине мир уже не будет прежним. Мы также хотим принять участие в формировании того, каким он будет", – сказал Фиала.

По его словам, среди приоритетов Чехии во время председательства в ЕС также будут преодоление кризиса беженцев, энергетическая безопасность, стратегическая устойчивость европейской экономики, укрепление обороны и демократии.

Фиала подчеркнул, что война России против Украины "выявила слабые места в европейской архитектуре безопасности, которые нам придется устранить".

Страна-председатель меняется в Совете ЕС каждые шесть месяцев. Государство, председательствующее в Евросоюзе, формирует повестку встреч министров, является посредником на переговорах в рамках ЕС и представляет позицию всех 27 членов в Европарламенте. Сейчас в ЕС председательствует Франция.

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, Чехия, Европарламент, война России против Украины, Евросоюз, Петр Фиала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (97640)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (86887)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73846)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (47477)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37475)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32624)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31591)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27228)
 
 
 
 