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Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз поддерживают все страны – члены ЕС – СМИ

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Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС намерены поддержать 27 стран Евросоюза
Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС намерены поддержать 27 стран Евросоюза
Фото: depositphotos.com

Все 27 стран – членов ЕС намерены поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом 20 июня сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Они рассказали, что на встрече послов ЕС возражений относительно кандидатства Украины не было.

При этом, по информации собеседников агентства, формулировка по статусу Украины еще не оформлена в письменном виде.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Теги: Украина, Еврокомиссия, саммит ЕС, Европейский союз, Евросоюз, вступ, встреча, послы, заседание, членство, ЕС
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