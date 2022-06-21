Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз поддерживают все страны – члены ЕС – СМИ

Об этом 20 июня сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Они рассказали, что на встрече послов ЕС возражений относительно кандидатства Украины не было.

При этом, по информации собеседников агентства, формулировка по статусу Украины еще не оформлена в письменном виде.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.