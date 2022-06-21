Премьер Грузии: Не завидую Украине. Ей дают статус кандидата в ЕС, потому что война. Молдова тоже в тяжелом положении

Гарибашвили цитирует портал "Новости-Грузия".
Он отметил, что понимает: Украина находится в тяжелом положении, 20% территории государства оккупировала Россия.
Молдова "также находится в очень тяжелой ситуации", так как приняла большое количество украинцев, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны. По оценке Гарибашвили, поток беженцев увеличивает риски для экономики и безопасности Молдовы.
"Европейские коллеги говорили мне и я сказал открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в войне. Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении. Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове", – добавил он, а также поздравил народы двух государств и пожелал им "мира и объединения страны".
Кроме того, как пишет "Новости-Грузия", Гарибашвили заявил, что Грузия готова работать с Брюсселем для выполнения рекомендаций, которые даст Еврокомиссия.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова, его слова раскритиковали в Офисе президента Украины.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.