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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В очередь на смерть от российских ракет никто не записывается". Подоляк упрекнул премьера Грузии за слова о кандидатстве в ЕС

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Подоляк Гарибашвили: Что важнее для вас? Ценности или номер очереди на кандидатство?
Подоляк – Гарибашвили: Что важнее для вас? Ценности или номер очереди на кандидатство?
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 14 июня в Twitter ответил на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который 13 июня высказал мнение, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет", – упрекнул Подоляк Гарибашвили. 

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией, а Евросоюз "платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию". 

"Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – обратился он к премьеру Грузии. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

После этого – 3 марта – президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, однако после того, как заявку на вступление в Евросоюз по спецпроцедуре подала Украина, власти страны анонсировали аналогичный шаг. Решение приняли "исходя из политического контекста и новой реальности", заявил 2 марта председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. 

13 июня состоялись предварительные дебаты Еврокомиссии по вопросу предоставления трем государствам статуса кандидата в члены ЕС. По их итогам редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым.

Собеседники Politico по итогам этих дебатов заявили, что члены Еврокомиссии рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены и в целом поддерживают Молдову, однако менее уверены в Грузии, которая "в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Еврокомиссия, Ираклий Гарибашвили, евроинтеграция, Европейский союз, Михаил Подоляк
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