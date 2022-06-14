"В очередь на смерть от российских ракет никто не записывается". Подоляк упрекнул премьера Грузии за слова о кандидатстве в ЕС

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет", – упрекнул Подоляк Гарибашвили.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией, а Евросоюз "платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию".

"Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – обратился он к премьеру Грузии.

Ніхто не записується в чергу на смерть від * ракет, @GharibashviliGe . * платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. * платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

После этого – 3 марта – президенты Грузии и Молдовы тоже инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, однако после того, как заявку на вступление в Евросоюз по спецпроцедуре подала Украина, власти страны анонсировали аналогичный шаг. Решение приняли "исходя из политического контекста и новой реальности", заявил 2 марта председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

13 июня состоялись предварительные дебаты Еврокомиссии по вопросу предоставления трем государствам статуса кандидата в члены ЕС. По их итогам редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата с условиями, а по Грузии вопрос остается открытым.

Собеседники Politico по итогам этих дебатов заявили, что члены Еврокомиссии рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены и в целом поддерживают Молдову, однако менее уверены в Грузии, которая "в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката".