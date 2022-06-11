Президент Грузии заявила, что правительство запретило ей официальные визиты во Францию, Польшу и Украину

Президент Грузии заявила, что не верит в какое-либо другое будущее для своей страны, кроме европейского Фото: EPA

По словам Зурабишвили, она планировала эти визиты для получения поддержки в процессе предоставления Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Президент прокомментировала принятую 9 июня Европарламентом резолюцию с призывом ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем. По ее словам, реакция грузинского правительства на это решение не оставила ей возможности поддерживать Грузию в Европе.

В Брюссель Зурабишвили прибыла по приглашению президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Я приехала [в Брюссель], чтобы здесь, не жалея сил, рядом с руководством Евросоюза, поддержать нашу кандидатуру. [...] Я также хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которой мы должны быть благодарны, однако я опять получила отказ [правительства] на этот визит. Я и сама, после того, как мне сказали, что правительство уже сделало все для поддержки нашей кандидатуры и нет необходимости в излишней активности, решила, что, наверное, это нецелесообразно, это не то дело, где я одна могу спасти бездействие всего правительства", – сказала она.

Президент Грузии заявила, что не верит в какое-либо другое будущее для своей страны, кроме европейского.