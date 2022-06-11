Европарламент принял резолюцию с требованием санкций против олигарха Иванишвили. В правящей "Грузинской мечте" ответили, что орган ЕС стал "жертвой фейков"

Документ среди прочего содержит призыв к введению санкций против миллиардера, основателя и бывшего лидера партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзины Иванишвили "за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии".

"Выражаем обеспокоенность деструктивной ролью, которую отдельно взятый олигарх Бидзина Иванишвили играет в грузинской политике и экономике, а также уровнем его контроля над правительством и его решениями, в том числе в отношении политически мотивированных преследований журналистов и политических оппонентов", – говорится в документе.

В резолюции также выражается "глубокая обеспокоенность" связями Иванишвили с Кремлем, которые "определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России".

Глава правящей в стране "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что резолюция Европарламента с призывом к введению санкций против Иванишвили служит возвращению преступников к власти в Грузии, а в самом документе множество "мелких фактических неточностей и лжи", его цитируют "Новости-Грузия".

"Кампания, которая осуществляется в защиту криминалов и возвращения этих криминалов во власть, достигла одной из высших институций Евросоюза – Европарламента, что очень печально и тревожно. Крайне тревожно, когда одна из главных мировых сцен, институция Евросоюза такого высокого ранга, становится жертвой фейков", – подчеркнул Кобахидзе.

По его мнению, парадоксальным есть тот факт, что резолюция содержит требования об освобождении из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (по гуманитарным соображениям, чтобы позволить ему пройти надлежащее лечение за границей) и приговоренного 16 мая к 3,5 годам лишения свободы гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари" и адвоката Саакашвили Ники Гварамии, а Иванишвили в ней называется врагом грузинской демократии.

Кобахидзе допустил, что резолюция Европарламента может быть намеком, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, не будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС.