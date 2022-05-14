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"Врачи еще не сталкивались с таким пациентом". Мать Саакашвили заявила, что сыну поставили девять диагнозов

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Саакашвили перевезли в частную клинику
Саакашвили перевезли в частную клинику
Фото: ЕРА

У находящегося под стражей в Грузии бывшего президента Грузии, главы Исполкома реформ в Украине Михаила Саакашвили медики нашли девять болезней. Об этом мать политика Гиули Аласания сообщила 12 мая журналистам после посещения сына в клинике в Тбилиси, информирует грузинский проект SOVA.

По ее словам, состояние Саакашвили было "значительно хуже", чем два дня назад в тюрьме в Рустави.

"Он бледный, с трудом передвигается. Сказал мне, что вчера три раза упал. У него страшная слабость. Анализы сдали, и теперь необходимо изучить их. Я не знаю, как долго они оставят его там, он нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить, вот о чем речь. Здесь его не реабилитировать", – сказала Аласания.

Она отметила, что врачи в клинике ей "очень понравились".

"Врачи еще не сталкивались с таким пациентом", – передала слова медиков мать Саакашвили. По ее словам, у политика подтвердили "девять диагнозов".

"Нам нужно не наблюдение, а лечение", – подчеркнула Аласания.

13 мая она заявила, что самолет для транспортировки Саакашвили в больницу готова предоставить Польша.

26 апреля независимые врачи заявили, что находящемуся в тюрьме в Рустави Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти. Это связано с двумя голодовками политика.

12 мая Саакашвили перевезли из тюрьмы в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

Теги: Грузия, медицина, здоровье, Михаил Саакашвили, больница, Тбилиси, лечение, медики, болезнь, врачи, Гиули Аласания, диагноз, мать
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