"Врачи еще не сталкивались с таким пациентом". Мать Саакашвили заявила, что сыну поставили девять диагнозов

По ее словам, состояние Саакашвили было "значительно хуже", чем два дня назад в тюрьме в Рустави.

"Он бледный, с трудом передвигается. Сказал мне, что вчера три раза упал. У него страшная слабость. Анализы сдали, и теперь необходимо изучить их. Я не знаю, как долго они оставят его там, он нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить, вот о чем речь. Здесь его не реабилитировать", – сказала Аласания.

Она отметила, что врачи в клинике ей "очень понравились".

"Врачи еще не сталкивались с таким пациентом", – передала слова медиков мать Саакашвили. По ее словам, у политика подтвердили "девять диагнозов".

"Нам нужно не наблюдение, а лечение", – подчеркнула Аласания.

13 мая она заявила, что самолет для транспортировки Саакашвили в больницу готова предоставить Польша.

26 апреля независимые врачи заявили, что находящемуся в тюрьме в Рустави Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти. Это связано с двумя голодовками политика.

12 мая Саакашвили перевезли из тюрьмы в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси.