Состояние здоровья Саакашвили тяжелое, нужно лечение в заграничной клинике – врач

Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года Фото: EPA

"Его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. Сейчас мы приблизились к этой точке", – заявил он.

Агентство отметило, что на прошлой неделе члены альтернативного медицинского консилиума посетили и осмотрели Саакашвили в тюрьме и готовят заключение о состоянии его здоровья.