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ПОЛИТИКА

Состояние здоровья Саакашвили тяжелое, нужно лечение в заграничной клинике – врач

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Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Фото: EPA

Состояние здоровья экс-президента Грузии, главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, очень тяжелое. Об этом сообщил журналистам 26 апреля врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу. Сейчас мы приблизились к этой точке", – заявил он.

Агентство отметило, что на прошлой неделе члены альтернативного медицинского консилиума посетили и осмотрели Саакашвили в тюрьме и готовят заключение о состоянии его здоровья.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили
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