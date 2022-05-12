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Находящегося в грузинской тюрьме Саакашвили перевели для обследования в гражданскую клинику

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Саакашвили требует постоянного допуска в клинику семьи и личного врача
Саакашвили требует постоянного допуска в клинику семьи и личного врача
Фото: ЕРА

12 мая бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили перевезли из тюрьмы в Рустави в частную гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Об этом сообщает портал "Новости Грузия".

Издание отмечает, что в клинике Саакашвили пройдет исследование состояния здоровья, которое, как утверждают семья политика и его адвокаты, является критическим после двух голодовок.

"Власти называют это ложью, но минюст в итоге предложил перевести экс-президента в клинику на обследование", – пишут журналисты.

Перевод Саакашвили в частную клинику поддержала, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сам Саакашвили требует на период пребывания в клинике постоянного допуска семьи и личного врача, встреч с депутатами и контроля всех медицинских процедур центром "Эмпатия", – отмечает "Новости Грузия".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Независимые врачи считают, что Саакашвили необходимо лечение в заграничной клинике.

Теги: Грузия, медицина, Михаил Саакашвили, тюрьма, Тбилиси, лечение, Минюст, голодовка, семья, врачи, Саломе Зурабишвили
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