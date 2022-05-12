Находящегося в грузинской тюрьме Саакашвили перевели для обследования в гражданскую клинику

Издание отмечает, что в клинике Саакашвили пройдет исследование состояния здоровья, которое, как утверждают семья политика и его адвокаты, является критическим после двух голодовок.

"Власти называют это ложью, но минюст в итоге предложил перевести экс-президента в клинику на обследование", – пишут журналисты.

Перевод Саакашвили в частную клинику поддержала, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сам Саакашвили требует на период пребывания в клинике постоянного допуска семьи и личного врача, встреч с депутатами и контроля всех медицинских процедур центром "Эмпатия", – отмечает "Новости Грузия".