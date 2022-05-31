В Южной Осетии решили отложить "референдум" о присоединении к РФ

Гаглоев приостановил действие "указа" предыдущего "президента" Анатолия Бибилова о назначении "референдума" на 17 июля.

Как утверждает "РИА Новости", Гаглоев заявил, что "всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции", однако сначала хочет провести консультации с Москвой по этому вопросу.

"Медуза" отмечает, что Бибилов проиграл выборы "президента" Гаглоеву в мае этого года.

14 мая в комментарии агентству РЕС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что "России этот референдум сейчас не к месту".

31 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявлял, что референдумы на оккупированных территориях Грузии не будут иметь законной силы.