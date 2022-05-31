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В Южной Осетии решили отложить "референдум" о присоединении к РФ

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Согласно грузинскому законодательству, Южная Осетия территория, оккупированная Российской Федерацией
Согласно грузинскому законодательству, Южная Осетия – территория, оккупированная Российской Федерацией
Фото: depositphotos.com

Считающий себя президентом "Республики Южная Осетия" Алан Гаглоев решил отложить проведение "референдума" о присоединении к РФ. Об этом 30 мая сообщило российское информагентство "РИА Новости".

Гаглоев приостановил действие "указа" предыдущего "президента" Анатолия Бибилова о назначении "референдума" на 17 июля.

Как утверждает "РИА Новости", Гаглоев заявил, что "всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции", однако сначала хочет провести консультации с Москвой по этому вопросу.

"Медуза" отмечает, что Бибилов проиграл выборы "президента" Гаглоеву в мае этого года.

14 мая в комментарии агентству РЕС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что "России этот референдум сейчас не к месту".

31 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявлял, что референдумы на оккупированных территориях Грузии не будут иметь законной силы.

Контекст:

Южная Осетия, как и Абхазия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов.

В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: Россия, Грузия, референдум, Южная Осетия
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