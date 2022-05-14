В Южной Осетии решили провести референдум о "воссоединении с Россией", объявили дату

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – сказано в "указе" этого человека.

"Медуза" отмечает, что Бибилов в мае проиграл выборы "президента" региона Алану Гаглоеву и сейчас его "полномочия" подходят к концу.

14 мая в комментарии агентству РЕС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что "России этот референдум сейчас не к месту".

31 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявлял, что референдумы на оккупированных территориях Грузии не будут иметь законной силы.