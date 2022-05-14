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В Южной Осетии решили провести референдум о "воссоединении с Россией", объявили дату

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Референдум хотят провести 17 июля
Референдум хотят провести 17 июля
Фото: ЕРА (архив)

Анатолий Бибилов, считающий себя президентом "Республики Южная Осетия", которая не признана международным сообществом, объявил 13 мая о проведении референдума "о воссоединении с Россией". Об этом проинформировал сайт Бибилова.

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – сказано в "указе" этого человека.

"Медуза" отмечает, что Бибилов в мае проиграл выборы "президента" региона Алану Гаглоеву и сейчас его "полномочия" подходят к концу.

14 мая в комментарии агентству РЕС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что "России этот референдум сейчас не к месту".

31 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявлял, что референдумы на оккупированных территориях Грузии не будут иметь законной силы.

Контекст:

Южная Осетия, как и Абхазия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов.

В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: Россия, Грузия, референдум, Госдума, Константин Затулин, оккупация, Южная Осетия, президент
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