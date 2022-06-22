Россияне выглядят омерзительно, на их лбах написано: "Убийцы-насильники" – Подоляк об обстрелах Харькова

"Постоянные ракетные удары, артиллерийские обстрелы, реактивные снаряды. Тотальное сумасшествие. С точки зрения военного искусства обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют совершенно никакого смысла. Абсолютно. Безусловно. Во всех смыслах. "Стреляем только потому, что можем"? "Убиваем только потому, что нравится"?", – написал он.
Советник главы ОП считает, что для современной РФ "даже это – аргументы".
"Впрочем, а какие еще аргументы могут быть у страны, которая не имеет коллективного интеллекта и заменила его литерой-гимном публичных изгоев – "Z"? Россия давно доказала: эта война – не про стратегию и тактику, не про выгоды или потери. Эта война – про иррациональную месть. Про ненависть. Про зависть. Про желание убить, потому что вы – украинцы", – отметил Подоляк.
По его словам, "у России явно нет сил, чтобы взять Харьков, но у Москвы и нет такой цели".
"Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов" – "Грады", "Ураганы", "Смерчи". И тотальная продажа смерти под истерический зубовный скрежет российской пропаганды. За то, что поломали планы Кремля в 2014-м и феврале 2022-го. За то, что с первых дней взяли удар на себя. За то, что отказались "ломаться" сегодня и мужественно сдерживают всю эту "саранчовую рать", – объяснил Подоляк.
Советник главы ОП назвал российских оккупантов "мерзкими субъектами", которые в интерпретации российских пропагандистов "совсем не атакуют города" и "стреляют строго по военным объектам".
"Все остальное – якобы монтаж стран НАТО. Но харьковчане знают, где правда, а где ложь. Впрочем, в наше время, когда везде прямые эфиры, даже условные жители условной Альфы Центавры прекрасно видят, почему россияне так омерзительно выглядят и почему на их лбах большими буквами начертано: "Убийцы-насильники", – заявил он.
Подоляк подчеркнул, что "Харьков стоял, стоит и будет стоять".
"Город-герой выстоит, отстроится и снова будет в рейтингах самых красивых и комфортных городов Украины. Да ладно, скорее, самых комфортных городов Европы. А харьковчане проживут на несколько порядков дольше, чем просуществует Российская империя. История слишком любит правду и сильных людей", – отметил советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего, по данным полиции, погибли пять мирных жителей, еще 11 человек получили ранения. По предварительным данным, захватчики стреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган".
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.