Россияне выглядят омерзительно, на их лбах написано: "Убийцы-насильники" – Подоляк об обстрелах Харькова

"Постоянные ракетные удары, артиллерийские обстрелы, реактивные снаряды. Тотальное сумасшествие. С точки зрения военного искусства обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют совершенно никакого смысла. Абсолютно. Безусловно. Во всех смыслах. "Стреляем только потому, что можем"? "Убиваем только потому, что нравится"?", – написал он.

Советник главы ОП считает, что для современной РФ "даже это – аргументы".

"Впрочем, а какие еще аргументы могут быть у страны, которая не имеет коллективного интеллекта и заменила его литерой-гимном публичных изгоев – "Z"? Россия давно доказала: эта война – не про стратегию и тактику, не про выгоды или потери. Эта война – про иррациональную месть. Про ненависть. Про зависть. Про желание убить, потому что вы – украинцы", – отметил Подоляк.

По его словам, "у России явно нет сил, чтобы взять Харьков, но у Москвы и нет такой цели".

"Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов" – "Грады", "Ураганы", "Смерчи". И тотальная продажа смерти под истерический зубовный скрежет российской пропаганды. За то, что поломали планы Кремля в 2014-м и феврале 2022-го. За то, что с первых дней взяли удар на себя. За то, что отказались "ломаться" сегодня и мужественно сдерживают всю эту "саранчовую рать", – объяснил Подоляк.

Советник главы ОП назвал российских оккупантов "мерзкими субъектами", которые в интерпретации российских пропагандистов "совсем не атакуют города" и "стреляют строго по военным объектам".

"Все остальное – якобы монтаж стран НАТО. Но харьковчане знают, где правда, а где ложь. Впрочем, в наше время, когда везде прямые эфиры, даже условные жители условной Альфы Центавры прекрасно видят, почему россияне так омерзительно выглядят и почему на их лбах большими буквами начертано: "Убийцы-насильники", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что "Харьков стоял, стоит и будет стоять".

"Город-герой выстоит, отстроится и снова будет в рейтингах самых красивых и комфортных городов Украины. Да ладно, скорее, самых комфортных городов Европы. А харьковчане проживут на несколько порядков дольше, чем просуществует Российская империя. История слишком любит правду и сильных людей", – отметил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)