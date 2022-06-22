Оккупанты нанесли 20 ударов по Сумской области – ОВА

"Ночью и с утра враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую общины. 20 приходов", – написал глава ОВА.

По предварительным данным, в результате обстрела со стороны противника жертв и разрушений нет.

Также Живицкий уточнил, что ранения после вчерашних обстрелов Краснопольской общины получили шесть человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.

20 июня в результате обстрелов россиянами Сумской области погиб один человек.