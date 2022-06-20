20 июня в результате обстрелов Сумской области российскими военными погиб человек – глава обладминистрации

"В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Было также три минометных выстрела. Один мужчина погиб, один – ранен", – говорится в сообщении.
В четырех других случаях обошлось, по данным Живицкого, без жертв и разрушений:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.