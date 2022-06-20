20 июня в результате обстрелов Сумской области российскими военными погиб человек – глава обладминистрации

"В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Было также три минометных выстрела. Один мужчина погиб, один – ранен", – говорится в сообщении.

В четырех других случаях обошлось, по данным Живицкого, без жертв и разрушений:

Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, всего 28 "прилетов";

по Белопольской общине 23 раза выстрелили из миномета;

Великописаревскую общину обстреляли из миномета, выстрелов было 32;

по Зноб-Новгородской общине семь раз выстрелили из минометов.

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