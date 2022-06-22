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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по Сумской области дронами-камикадзе, есть раненые мирные жители – глава обладминистрации

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Обстреливали, по данным Живицкого, Краснопольскую общину
Обстреливали, по данным Живицкого, Краснопольскую общину
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

21 июня российские военные нанесли несколько ударов по территории Сумской области, в результате чего ранения получили четыре человека. Об этом проинформировал в Telegrаm глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Враг продолжает бить по Краснопольской общине. [...] Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории общины. Четыре человека ранены, из них двое – в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль", – написал он.

По данным главы обладминистрации, по территории Краснопольской общины россияне стреляли во вторник также из минометов и другого оружия – всего четыре обстрела, 42 прилета.

"Россияне били в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами. К счастью и чуду, никто из людей во время обстрелов не пострадал", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. 

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.

20 июня в результате обстрелов россиянами Сумской области погиб один человек.

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