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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне приближаются к Лисичанску, в Северодонецке продолжаются уличные бои – Гайдай

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Оккупанты продолжают уничтожать Северодонецк и Лисичанск
Оккупанты продолжают уничтожать Северодонецк и Лисичанск
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и близлежащие населенные пункты. Об этом утром 22 июня сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией", – говорится в сообщении. 

Он добавил, что Лисичанск находится "под плотным огневым давлением": город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть не менее трех раненых гражданских, пострадали несколько полицейских. Оккупанты ударили ракетами по зданиям полиции, прокуратуры, СБУ.

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Украинские защитники удерживают территорию промышленной зоны Северодонецка. 

Оккупанты снова открыли огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам через Северский Донец и дважды по "Азоту". На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения. По информации Гайдая, в укрытиях "Азота" по-прежнему находится 568 человек. 

Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Вороново.

"Трудно на попаснянском направлении. Враг вошел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горского", – рассказал Гайдай. По его информации, в боях за Тошковку россияне применили около 30 БТР, 10 танков и много другой техники.

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Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

17 июня Гайдай сообщал, что в укрытии завода "Азот" находятся 568 человек, среди которых 38 детей. Он неоднократно подчеркивал, что эвакуация из Северодонецка сейчас невозможна.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина – это между Лисичанском и Тошковкой.

Теги: Луганская область, Северодонецк, Азот, Лисичанск, завод Азот, Попасная, Горское, Сергей Гайдай, Тошковка, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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