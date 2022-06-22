Россияне приближаются к Лисичанску, в Северодонецке продолжаются уличные бои – Гайдай

"Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Лисичанск находится "под плотным огневым давлением": город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть не менее трех раненых гражданских, пострадали несколько полицейских. Оккупанты ударили ракетами по зданиям полиции, прокуратуры, СБУ.

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Украинские защитники удерживают территорию промышленной зоны Северодонецка.

Оккупанты снова открыли огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам через Северский Донец и дважды по "Азоту". На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения. По информации Гайдая, в укрытиях "Азота" по-прежнему находится 568 человек.

Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Вороново.

"Трудно на попаснянском направлении. Враг вошел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горского", – рассказал Гайдай. По его информации, в боях за Тошковку россияне применили около 30 БТР, 10 танков и много другой техники.

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