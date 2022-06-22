Оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что на донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.
"Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении оккупанты перегруппировали войска.
"Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина – это между Лисичанском и Тошковкой.
Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.