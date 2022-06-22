Оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком – Генштаб ВСУ

Бои за Северодонецк продолжаются, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

В Генштабе отметили, что на донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

"Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты перегруппировали войска.

"Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел", – сообщили в Генштабе.

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