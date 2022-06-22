Россияне захватили Тошковку, пытаются окружить украинские войска – глава Луганской обладминистрации

"Враг захватил Тошковку, направив огромное количество техники и личного состава. Россияне снова пытаются окружить наши войска. Лисичанск обстреливают сверхмощно, войти в город и отрезать его оккупанты не могут", – написал он.

По данным главы обладминистрации, оккупационные войска ежедневно теряют убитыми десятки человек, раненых у них вдвое больше, и "больницы у них переполнены".

В ходе включения в эфир национального телемарафона Гайдай объяснил, что на захват Тошковки оккупанты бросили более полутора батальонно-тактических групп с тяжелой боевой техникой и "огромное количество личного состава".

Также Гайдай рассказал, что в Северодонецке полиция и Нацгвардия "регулярно уговаривают" эвакуироваться из города жителей, которые укрываются в районе завода "Азот".

"Нацгвардейцы подвозят им еду и лекарства", – отметил он.

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