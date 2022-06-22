Россияне захватили Тошковку, пытаются окружить украинские войска – глава Луганской обладминистрации

"Враг захватил Тошковку, направив огромное количество техники и личного состава. Россияне снова пытаются окружить наши войска. Лисичанск обстреливают сверхмощно, войти в город и отрезать его оккупанты не могут", – написал он.
По данным главы обладминистрации, оккупационные войска ежедневно теряют убитыми десятки человек, раненых у них вдвое больше, и "больницы у них переполнены".
В ходе включения в эфир национального телемарафона Гайдай объяснил, что на захват Тошковки оккупанты бросили более полутора батальонно-тактических групп с тяжелой боевой техникой и "огромное количество личного состава".
Также Гайдай рассказал, что в Северодонецке полиция и Нацгвардия "регулярно уговаривают" эвакуироваться из города жителей, которые укрываются в районе завода "Азот".
"Нацгвардейцы подвозят им еду и лекарства", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина – это между Лисичанском и Тошковкой.