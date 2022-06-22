ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе россияне захватили два населенных пункта, на ряде участков были отброшены – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Битва на Донбассе стала широкомасштабной, говорили украинские власти
Битва на Донбассе стала широкомасштабной, говорили украинские власти
Фото: ЕРА

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Северодонецк Луганской области и прилегающие к нему населенные пункты. Об этом проинформировал 21 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огневое влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского [Луганской области]", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что украинские военные грамотно отразили вражескую попытку провести разведку боем на направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино – и противник отошел.

"Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка – Подлесное враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское", – рассказали в ВСУ о ситуации в Луганской области. 

По их данным, оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции в направлении Высокого и в направлении Александрополье – Камышеваха. Получив отпор, враг отошел.

На авдеевском и краматорском направлениях российские войска активных действий не вели, при этом вели стрельбу из артиллерии и минометов, отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tQWbDs6rdMaWrdzTcz5ggWBDeazH4DuZirTbF9J86to2mC6NztQftt8VRpkoZ8Zcl?__cft__[0]=AZUffArDzSmJ09fZVEkQC-YZtXFhdGPX6xa2SW1B_G0zB-vB5NH1Cr4VopNax8425EdhlW3w6IJQwAZWAcpfIZfGShWataP8Oxos9vsaL0udcYww_oJ0bXlKzHf7n3hWxDBPD9hnRj5Bx92PJKJMkI7Gh3eTbaF3v45aEEX3hg67cw&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, штурм, Северодонецк, артиллерия, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, войска, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (638999)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316165)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184194)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147500)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145859)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96165)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95837)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91330)
 
 
 
 