На Донбассе россияне захватили два населенных пункта, на ряде участков были отброшены – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огневое влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского [Луганской области]", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что украинские военные грамотно отразили вражескую попытку провести разведку боем на направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино – и противник отошел.
"Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка – Подлесное враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское", – рассказали в ВСУ о ситуации в Луганской области.
По их данным, оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции в направлении Высокого и в направлении Александрополье – Камышеваха. Получив отпор, враг отошел.
На авдеевском и краматорском направлениях российские войска активных действий не вели, при этом вели стрельбу из артиллерии и минометов, отметили в Генштабе ВСУ.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.