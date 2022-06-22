На Донбассе россияне захватили два населенных пункта, на ряде участков были отброшены – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огневое влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского [Луганской области]", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что украинские военные грамотно отразили вражескую попытку провести разведку боем на направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино – и противник отошел.

"Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка – Подлесное враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское", – рассказали в ВСУ о ситуации в Луганской области.

По их данным, оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции в направлении Высокого и в направлении Александрополье – Камышеваха. Получив отпор, враг отошел.

На авдеевском и краматорском направлениях российские войска активных действий не вели, при этом вели стрельбу из артиллерии и минометов, отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)