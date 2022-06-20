На бахмутском направлении был отбит штурм оккупантов, пытались действовать вражеские диверсанты – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня на подразделения наших войск", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что оккупанты также обстреливают из авиации и артиллерии объекты гражданской инфраструктуры Донбасса.
"Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба, на бахмутском направлении в районе Николаевки под прикрытием артиллерии пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа российских войск.
"В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел", – рассказали представители Вооруженных сил Украины.
На краматорском направлении враг активных действий не вел, а на славянском – сосредоточился на удержании занимаемых позиций, отметили в ВСУ.
"Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, по состоянию на июнь наиболее интенсивные бои идут на Донбассе, в частности – за контроль над Северодонецком.