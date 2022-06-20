На бахмутском направлении был отбит штурм оккупантов, пытались действовать вражеские диверсанты – Генштаб ВСУ

Оккупанты начинали несколько штурмов, отметили в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня на подразделения наших войск", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты также обстреливают из авиации и артиллерии объекты гражданской инфраструктуры Донбасса.

"Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении в районе Николаевки под прикрытием артиллерии пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа российских войск.

"В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел", – рассказали представители Вооруженных сил Украины.

На краматорском направлении враг активных действий не вел, а на славянском – сосредоточился на удержании занимаемых позиций, отметили в ВСУ.

"Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм", – сообщили в Генштабе.

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