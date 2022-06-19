ВСУ отбили штурм россиян на окраине Берестово Донецкой области – Генштаб

Украинские военные наносят существенные потери войскам противника и устойчиво держат оборону по всем направлениям, подчеркнули в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В сводке сказано, что войска Беларуси на волынском и полесском направлениях "выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы", строят укрепления в Гомельской области Беларуси, ведут радиоэлектронную разведку.

На северском направлении российские оккупанты строят фортификации в Курской области и усиливают противовоздушную оборону в Белгородской области. Также войска РФ наращивают ПВО на захваченной территории Херсонской области Украины.

На харьковском направлении оккупанты интенсивно обстреливали позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии, провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, но не добились успеха, сказано в сводке.

На славянском направлении противник активных действий не предпринимал, сообщили в Генштабе.

"Основные усилия враг сосредотачивается на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". На северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет. На бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетных ударов в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм", – говорится в сводке.

Согласно данным Генштаба, на лиманском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты не вели активных действий, но на авдеевском направлении отмечено увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

"На ююжнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополиное, Великая Костромка и Осокоровка. Противник совершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны. Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям", – добавили в Генштабе.

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