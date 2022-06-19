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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Очаков, есть погибший и раненые – оперативное командование "Юг"

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По Очакову нанесен ракетный удар
По Очакову нанесен ракетный удар
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты 19 июня обстреляли Очаков Николаевской области. Об этом сообщило Общественное со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг".

"Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову. Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий, ранив двух и убив одно гражданское лицо", – говорится в сообщении командования.

Информация по общим потерям и разрушениям уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Очаков
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