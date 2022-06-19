Рада запретила ввоз и распространение издательской продукции из России и Беларуси

"Запрещен ввоз и распространение в Украине издательской продукции из России, Беларуси, с временно оккупированных территорий Украины, а для изданий на языке государства-агрессора, ввозимых из других стран, ввели разрешительный порядок ввоза, который до этого действовал для ввозимых из России изданий", – говорится в сообщении.

Как указано в пояснительной записке, в Украине с 1 января 2023 года книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и на официальных языках Европейского союза.

"Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала. Переводная литература должна издаваться и распространяться в переводах на украинский язык или любой официальный язык Европейского союза или языка коренного народа Украины. В то же время сохраняются действующие нормы законодательства об издании книг на языках национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и местных бюджетов. Также предусмотрена возможность издавать книги на любых языках по заказу органов власти в интересах национальной безопасности российской агрессии (без их распространения в Украине через сеть книгораспространения)", – говорится в документе.

Авторы закона ожидают, что его принятие "позволит защитить сферу украинского книгоиздания и книгораспространения от разрушительного влияния "русского мира", будет способствовать укреплению национальной безопасности, утверждению и распространению украинского языка, развитию национальных культурных индустрий".