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ПОЛИТИКА

Госокомтелерадио запретил ввозить в Украину еще три детских книги российского издательства

Книги, которые Госкомитет не разрешил ввозить, являются ярким примером российской пропаганды, считают эксперты
Книги, которые Госкомитет не разрешил ввозить, являются ярким примером российской пропаганды, считают эксперты
Фото: depositphotos.com

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины 12 января не разрешил украинскому импортеру ввозить еще три детских книги, изданных в РФ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Речь идет о книгах "Стихи о машинах малышам", "Транспорт" и "Тесты для малышей (2–3 года)" издательского дома "Проф-Пресс". Они рассчитаны на самых маленьких читателей и имеют большое количество иллюстраций. В иллюстрациях используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима, отмечается в релизе. 

"По мнению экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит своей целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, развязываемых Россией против других стран мира. В связи с нарушением статей 28, 281 закона Украины "Об издательском деле" и в соответствии с пунктами 3 и 4 критериев оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины", – сообщили в Госкомтелерадио. 

За последние недели это уже второй отказ в выдаче разрешения импортировать в Украину книги издательского дома "Проф-Пресс" – 29 декабря комитет не разрешил ввозить пять детских книг этого издательства

Контекст:

22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому распространители книжных изданий из России и со временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешения на ввоз.

С тех пор Госкомитет  рассмотрел более 45 тыс. заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции, выдал 38,4 тыс. разрешений и 5 тыс. отказов и аннулировал более 2 тыс. выданных ранее разрешений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: импорт, пропаганда, Госкомтелерадио, российская пропаганда, запрет, книги
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