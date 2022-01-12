Госокомтелерадио запретил ввозить в Украину еще три детских книги российского издательства

Речь идет о книгах "Стихи о машинах малышам", "Транспорт" и "Тесты для малышей (2–3 года)" издательского дома "Проф-Пресс". Они рассчитаны на самых маленьких читателей и имеют большое количество иллюстраций. В иллюстрациях используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима, отмечается в релизе.

"По мнению экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит своей целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, развязываемых Россией против других стран мира. В связи с нарушением статей 28, 281 закона Украины "Об издательском деле" и в соответствии с пунктами 3 и 4 критериев оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины", – сообщили в Госкомтелерадио.

За последние недели это уже второй отказ в выдаче разрешения импортировать в Украину книги издательского дома "Проф-Пресс" – 29 декабря комитет не разрешил ввозить пять детских книг этого издательства.