Содержат пропаганду государства-агрессора. Госкомтелерадио не разрешило ввезти в Украину пять детских книг из РФ

Отказ выдан на основе заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями" "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер планировал распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники РФ.

"Среди "365 сказок и стихов на каждый день" есть стихотворение, которое воспевает русскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". В книге "Удивительные факты" Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире", – пояснили в релизе.

По мнению экспертов, издания содержат пропаганду имперских геополитических доктрин России и нарушают статьи 28, 281 закона Украины "Об издательском деле". Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио.

В течение 2021 года в Госкомтелерадио поступило на рассмотрение более 7 тыс. заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Выдано 6442 разрешения на ввоз издательской продукции и 754 отказа.