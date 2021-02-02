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Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале

В конце января украинские политики и общественные деятели начали распространять заявления, что в Украине запретили книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина. В Госкомтелерадио 1 февраля опровергли эту информацию. "ГОРДОН" разбирался, из-за чего возник скандал и действительно ли в Украине запрещены произведения этих писателей.

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С 2017 года Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину ряда книг российских издательств
С 2017 года Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину ряда книг российских издательств
Фото: depositphotos.com
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

С чего начался скандал

В конце января ряд политиков и общественных деятелей, среди которых бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов, нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк и другие, выразили в соцсетях возмущение "запретом в Украине книг Бориса Акунина и Михаила Булгакова".

"Объясните кто-нибудь тупому руководству Госкомтелерадио, что никому не интересно, по какой надуманной причине они запрещают ввоз Булгакова. Киевлянина, в отличие он набранных по затерянным хуторам запрещателей. Интересует резолютивная часть, Булгаков запрещен, все. Точно так же дегенеративно выглядит аргумент, [что] в книгах запрещенного к ввозу Акунина рисуется положительный образ царской охранки. Идиотов реально забросило на 100 лет назад, и они таки возомнили себя комиссарами, искореняющими царизм. Имен не называю сознательно, ни я, ни вы их все равно не запомним. Шариков 1, Шариков 2, Шариков 3, на хрен кому их имена сдались", – заявил Бужанский в Telegram.

Портнов заявил, что "запрет Булгакова с Акуниным" является "доказательством продолжения курса [пятого президента Украины Петра] Порошенко и "Народного фронта".

Василевская-Смаглюк также возмутилась тем, что Госкомтелерадио "запретил ввоз произведений Булгакова".

"Не могу в это поверить. Хотя нет, могу. Потому что некоторые политики считают, что в Советском Союзе вообще не было никаких книг. А те, кто их получал, были "мажорами". Печально, что вообще это возможно в XXI веке", – написала она в Telegram.

Гетманцев заявлял, что "считает недопустимым оставлять это без реакции".

"Конечно, такого рода решения не могут ограничить гений Булгакова, но подчеркивают ограниченность тех, кто их принимает, одновременно унижая нас всех – украинцев, от имени которых такие решения принимаются. Считаю недопустимым оставлять это без реакции", – написал он в Telegram.


Когда запретили книги?

Госкомтелерадио запретил книгу "Мастер и Маргарита" Булгакова издательства "Азбука-Аттикус" в марте 2019 года из-за упоминания в предисловии российских артистов Валентина Гафта, Юрия Кары и Николая Бурляева, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Также в январе 2018 года под запрет попали произведения Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) "История российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История российского государства. Ордынский период. Часть Азии".

"Эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами. И вообще, в творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю "тюрьмы народов" сквозь розовые очки. В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", – сказал в интервью "Укринформу", которое вышло 23 января, начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олейник.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Все остальные книги Акунина, а также другие издания произведений Булгакова разрешены в Украине.

"В Украине нет запрета на произведения Михаила Булгакова, как и на произведения других классиков российской и мировой литературы. В Украину не разрешен ввоз тех изданий, на обложках или в предисловиях к которым российские издатели распространяют антиукраинскую пропаганду", – заявили в Госкомтелерадио 1 февраля в связи с дискуссией в соцсетях.

В ведомстве отметили, что за четыре года в Украину разрешили ввозить 14 изданий "Мастера и Маргариты", которые вышли в других издательствах.

"Что касается книги "История российского государства" Бориса Акунина, который является критиком режима [президента РФ Владимира] Путина, то экспертный совет имеет полномочия рассмотреть во второй раз заявку импортеров на ее ввоз в Украину в случае, если книга выйдет в издательстве, которое не находится в санкционных списках. Напомним, что на ООО "Издательство АСТ", которое выдало эту книгу, решением Совета нацбезопасности и обороны Украины наложены экономические санкции", – говорится в сообщении.

Почему о запрете заговорили в январе 2021 года?

О запрете книг Булгакова и Бориса Акунина заговорили после интервью Олейника "Укринформу", где упоминались ограничения, введенные ранее Госкомтелерадио. Олейник рассказывал не только о книгах Акунина и Булгакова, но и о причинах запрета на ввоз других изданий.

"Издание Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793–1241" "пострадало" за то, что на нескольких страницах, посвященных истории Киевской Руси, автор трактует ее с позиции политически заангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей – российскими. Авторы книги "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой" называют Октябрьскую революцию "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя ее портретами Ленина и красными флагами. В издании "По ту сторону вдохновения" Юрия Полякова последний оправдывает российскую агрессию против Украины, утверждая, что "Крым всегда был российским. Был референдум – Крым хочет в Россию", – отметил он.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Госкомтелерадио 1 февраля сообщили, что с 20 мая 2017 года, когда вступило в силу постановление Кабмина №262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины", было выдано 32 027 разрешений на ввоз издательской продукции. Ряд разрешений были остановлены решением СНБО от 19 марта 2019 года, строк действия еще ряда из них завершился, поэтому на сегодня количество разрешений составляет 18 250.

"В то же время с 2017 года Госкомтелерадио издал 4417 отказов в выдаче разрешений, из которых 308 – на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио. Это книги с антиукраинской, проимперской и коммунистической пропагандой", – заявили в ведомстве.

Теги: Андрей Портнов, Борис Акунин, Госкомтелерадио, книги, Михаил Булгаков, Сергей Олейник, писатель, Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк
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