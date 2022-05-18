В Беларуси могут запретить продажу романа Оруэлла "1984" – СМИ

"Снять с продажи все версии книги Джорджа Оруэлла "1984". О реализации будет сообщено не позднее 19 мая", – цитируют журналисты текст приказа.

В издании отметили, что не публикуют сам приказ в целях обеспечения безопасности людей, которые его передали. Также неизвестно, сколько книжных магазинов и сетей, торгующих книгами, получили такой приказ.

Журналисты Zerkalo.io позвонили в несколько сетей книжных магазинов Беларуси – "Белкнигу", Oz.by, "Академкнигу", "Светоч". Ни в одной из сетей не знают о запрете книги. Однако в интернет-магазине Oz.by некоторые издания "1984" вскоре после публикации о якобы запрете исчезли из продажи.

"1984" – роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла, написанный и изданный вскоре после Второй мировой войны. Книга повествует о фантастическом обществе будущего, в котором все жители планеты подвергаются тотальному идеологическому контролю со стороны нескольких государств, а также о судьбе человека, старающегося выйти из этой системы. В романе прослеживалось множество параллелей с устройством тоталитарных и авторитарных государств. В СССР книга Оруэлла была под запретом и не издавалась до перестройки.