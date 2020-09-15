Белорусское издательство заявило, что таможня просила подтвердить, нет ли в "Гарри Поттере" призывов к свержению власти

Из Литвы в Беларусь должны привезти тираж книги британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната". Однако издательство "Янушкевич" заявило, что в таможне Беларуси от перевозчика потребовали подтверждение, что книга не имеет призывов к свержению действующей власти.

В белорусском издательстве "Янушкевич" заявили, что таможня Беларуси попросила их предоставить информацию, нет ли в книге "Гарри Поттер и тайная комната" призывов к свержению действующей власти. Об этом сообщает TUT.BY.

В издательстве сообщили, что книга напечатана в Литве. Ее тираж должны были привезти в Беларусь, а на 26 сентября был запланирована старт продаж. На момент публикации тираж еще не пересек белорусско-литовскую границу.

Транспортная компании, которая осуществляет перевозку книги, является таможенным агентом издательства. По словам сотрудников издательства, сегодня, 15 сентября, на одной из региональных таможен у представителя компании потребовали информацию о том, что в книге нет призывов к свержению действующей власти. Сотрудники издательства подготовили такую справку и отправили ее.

Фото: tut.by

Вместе с тем, как отмечает издание, белорусская таможня опровергла факт о том, что от издательства требовали подтвердить информацию об отсутствии в книге призывов к свержению действующей власти. Также в таможенных органах пояснили: никаких изменений в таможенное законодательство в части ввоза печатной продукции не вносилось.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.