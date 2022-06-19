Рада предлагает предусмотреть обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новых сооружений

"[Нардепы] предложили построить сеть надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных или химических атак, в частности, включать в состав градостроительной документации на региональном и местном уровнях и соответственно проектной документации на строительство объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями – раздел относительно инженерно-технических мер гражданской защиты, а при несоблюдении этих требований – отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта", – говорится в сообщении.

Проект закона принят с сокращением срока подготовки ко второму чтению.