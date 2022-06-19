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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада предлагает предусмотреть обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новых сооружений

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Рада приняла проект закона с сокращением срока подготовки ко второму чтению
Рада приняла проект закона с сокращением срока подготовки ко второму чтению
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект №7398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий". Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"[Нардепы] предложили построить сеть надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных или химических атак, в частности, включать в состав градостроительной документации на региональном и местном уровнях и соответственно проектной документации на строительство объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями – раздел относительно инженерно-технических мер гражданской защиты, а при несоблюдении этих требований – отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта", – говорится в сообщении.

Проект закона принят с сокращением срока подготовки ко второму чтению.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска наносят по территории Украины ракетные удары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, бомбоубежище, строительство, законопроект, убежище, война России против Украины
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