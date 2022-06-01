Зеленский хочет, чтобы дети в не оккупированных и освобожденных районах вернулись к обучению

Зеленский: Онлайн – это прекрасно, это современные технологии, но без общения и социального диалога невозможно, я считаю, правильно и быстро развиваться Фото: president.gov.ua

Зеленский высказал надежду, что Украина постепенно освободит оккупированные территории, и "как только там будет безопасно – мы будем отстраивать школы, университеты, детсады" и дети могли учиться офлайн.

"Онлайн – это прекрасно, это современные технологии, но без общения и социального диалога невозможно, я считаю, правильно и быстро развиваться. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы с начала учебного сезона максимально во всех городах, которые деоккупированы, и не оккупированы, даже если не завершится война, делать все возможности для школ: где-то будет бомбоубежище, где-то будут перевезены дети в такие помещения вместо школ – временно – где есть бомбоубежища. Или, возможно, мы завершим войну и уже победим – то будем все учиться. В любом случае, Министерству образования и региональным властям поставлено задание сделать максимум, чтобы наши дети учились офлайн. А там – как будет", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)