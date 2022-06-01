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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский хочет, чтобы дети в не оккупированных и освобожденных районах вернулись к обучению

Зеленский: Онлайн это прекрасно, это современные технологии, но без общения и социального диалога невозможно, я считаю, правильно и быстро развиваться
Зеленский: Онлайн – это прекрасно, это современные технологии, но без общения и социального диалога невозможно, я считаю, правильно и быстро развиваться
Фото: president.gov.ua

Министерству образования и науки Украины и региональным властям в Украине поставлена задача сделать максимум для того, чтобы украинские дети могли учиться очно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 июня, отвечая на вопросы учеников Дрогобычского лицея во время общения по видеосвязи с ними, а также эвакуированными в Польшу детьми из Украины, запись разговора опубликована в Facebook.

Зеленский высказал надежду, что Украина постепенно освободит оккупированные территории, и "как только там будет безопасно – мы будем отстраивать школы, университеты, детсады" и дети могли учиться офлайн. 

"Онлайн – это прекрасно, это современные технологии, но без общения и социального диалога невозможно, я считаю, правильно и быстро развиваться. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы с начала учебного сезона максимально во всех городах, которые деоккупированы, и не оккупированы, даже если не завершится война, делать все возможности для школ: где-то будет бомбоубежище, где-то будут перевезены дети в такие помещения вместо школ – временно – где есть бомбоубежища. Или, возможно, мы завершим войну и уже победим – то будем все учиться. В любом случае, Министерству образования и региональным властям поставлено задание сделать максимум, чтобы наши дети учились офлайн. А там – как будет", – заявил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на 1 июня, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждены 1937 учебных заведений. При этом 181 из них полностью разрушен. Жертвами оккупантов стали не менее 243 детей.

После начала вторжения РФ учебный процесс в ряде областей Украины был переведен в онлайн-формат, в некоторых районах – приостановили. По информации министра образования Сергея Шкарлета на 30 мая, школы в 17 областях Украины работают в онлайн-формате, ее в пяти областях и двух регионах – образовательный процесс проходит смешано, дистанционно или приостановлен, еще в четырех областях –  происходит дистанционно, смешано или очно. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, образование, бомбоубежище, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, школы
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