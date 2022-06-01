Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился

В комментарии к фото она поблагодарила педколлектив киевского лицея №100 "Подол", который окончил ее сын.

"Спасибо, вы непревзойденные и лучшие, поэтому все мои дети учатся у вас", – написала Виталина Ющенко.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

10 апреля Виталина Ющенко сообщила, что до войны ее сын планировал учиться в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, но после нападения РФ на Украину они приняли решение отправить его в Канаду. "Виктор уже в Торонто! Спасибо родным людям за помощь и поддержку в эти трудные для каждой украинской семьи дни", – написала она тогда.