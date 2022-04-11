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11 апреля, 2022
 
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"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде

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Дочь Ющенко: Друзья моих родителей из Канады предложили Виктору прилететь в Торонто на учебу
Дочь Ющенко: Друзья моих родителей из Канады предложили Виктору прилететь в Торонто на учебу
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко, многодетная мать Виталина Ющенко 10 апреля в Instagram сообщила, что ее 17-летний сын Виктор на 40-й день войны выехал из Украины и сейчас находится в Торонто (Канада).

"С начала войны до 40-го дня мы с детьми оставались дома. Я помогала и помогаю Киеву вместе с волонтерской организацией Ukraine Alive 2022, которая была создана в первый день войны. Мои дети также делали большую работу, они были собраны, послушны, соблюдали все договоренности и молились вместе со мной за всех, кто не мог уехать из оккупированных городов", – написала она.

По словам дочери Ющенко, после освобождения Киева и Киевской области от российских оккупантов она задумалась о том, куда будет поступать ее сын-одиннадцатиклассник. Виталина Ющенко отметила, что до войны он планировал учиться в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

"Друзья моих родителей из Канады, с которыми нас связывает давняя дружба, предложили Виктору прилететь в Торонто на учебу. Конечно, мы долго не думали, сели втроем в машину и поехали в Вену, чтобы отправить Виктора на учебу. Виктор уже в Торонто! Спасибо родным людям за помощь и поддержку в эти трудные для каждой украинской семьи дни. Ваше гостеприимство, забота и любовь – это бесценно! Мы с Виктором будем это помнить всегда", – сообщила Виталина Ющенко.

Скриншот: vitalinayushchenko / Instagram
Скриншот: vitalinayushchenko / Instagram

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: Виктор Ющенко, Канада, дети, война России против Украины, семья, Виталина Ющенко
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