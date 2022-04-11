"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде

"С начала войны до 40-го дня мы с детьми оставались дома. Я помогала и помогаю Киеву вместе с волонтерской организацией Ukraine Alive 2022, которая была создана в первый день войны. Мои дети также делали большую работу, они были собраны, послушны, соблюдали все договоренности и молились вместе со мной за всех, кто не мог уехать из оккупированных городов", – написала она.

По словам дочери Ющенко, после освобождения Киева и Киевской области от российских оккупантов она задумалась о том, куда будет поступать ее сын-одиннадцатиклассник. Виталина Ющенко отметила, что до войны он планировал учиться в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

"Друзья моих родителей из Канады, с которыми нас связывает давняя дружба, предложили Виктору прилететь в Торонто на учебу. Конечно, мы долго не думали, сели втроем в машину и поехали в Вену, чтобы отправить Виктора на учебу. Виктор уже в Торонто! Спасибо родным людям за помощь и поддержку в эти трудные для каждой украинской семьи дни. Ваше гостеприимство, забота и любовь – это бесценно! Мы с Виктором будем это помнить всегда", – сообщила Виталина Ющенко.



Скриншот: vitalinayushchenko / Instagram