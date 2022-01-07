"Папа хорошо выглядит". Дочь Ющенко показала на одном фото отца с мачехой, родного брата с женой, своих детей и детей отца от второго брака

В частности, слева на снимке изображен ее родной брат Андрей со своей второй женой Еленой, а справа от Виталины Ющенко стоят ее дети и дети ее отца от второго брака.
"Наша семья поздравляет всех православных с Рождеством", – написала дочь третьего президента.
"Папа так хорошо выглядит", – обратили внимание на Виктора Ющенко подписчики его дочери.
"Какая красивая семья", – написали фолловеры.
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Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.
Катерина – вторая жена Ющенко. У пары трое детей: 17-летний сын Тарас, 20-летняя дочь Христина Катрин и 22-летняя София Виктория. От первого брака у него есть дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также четверо внуков.