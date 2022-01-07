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07 января, 2022
 
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"Папа хорошо выглядит". Дочь Ющенко показала на одном фото отца с мачехой, родного брата с женой, своих детей и детей отца от второго брака

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Виталина Ющенко: С Рождеством
Виталина Ющенко: С Рождеством
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Старшая дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко, 41-летняя Виталина Ющенко 6 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своими детьми, отцом и его второй женой Катериной Ющенко, а также другими родственниками.

В частности, слева на снимке изображен ее родной брат Андрей со своей второй женой Еленой, а справа от Виталины Ющенко стоят ее дети и дети ее отца от второго брака.

"Наша семья поздравляет всех православных с Рождеством", – написала дочь третьего президента.

"Папа так хорошо выглядит", – обратили внимание на Виктора Ющенко подписчики его дочери. 

"Какая красивая семья", – написали фолловеры.

Контекст:

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.

Катерина – вторая жена Ющенко. У пары трое детей: 17-летний сын Тарас, 20-летняя дочь Христина Катрин и 22-летняя София Виктория. От первого брака у него есть дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также четверо внуков.

Теги: Виктор Ющенко, Рождество, семья, Виталина Ющенко
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