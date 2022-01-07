"Папа хорошо выглядит". Дочь Ющенко показала на одном фото отца с мачехой, родного брата с женой, своих детей и детей отца от второго брака

В частности, слева на снимке изображен ее родной брат Андрей со своей второй женой Еленой, а справа от Виталины Ющенко стоят ее дети и дети ее отца от второго брака.

"Наша семья поздравляет всех православных с Рождеством", – написала дочь третьего президента.

"Папа так хорошо выглядит", – обратили внимание на Виктора Ющенко подписчики его дочери.

"Какая красивая семья", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)