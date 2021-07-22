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22 июля, 2021
 
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"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото

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67-летний Ющенко написал о важности семейного очага для человека и государства в целом
67-летний Ющенко написал о важности семейного очага для человека и государства в целом
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко показал свою жену Катерину Ющенко и трех младших детей: 17-летнего Тараса, 22-летнюю Софию Викторию и 20-летнюю Христину Катрин.

Семейный снимок экс-президент разместил 21 июля на своей странице в Facebook.

"Семейный очаг – то место человека на земле, где он чувствует себя уверенно и защищенно. Благосостояние и благополучие государства также держатся на семье, в которой передаются из поколения в поколение социальный опыт, духовные ценности, национальные и культурные традиции", – написал 67-летний Ющенко.

Пост бывшего лидера государства набрал свыше 9 тыс. лайков и больше 500 комментариев.

"Вы очень красивые! Как сын похож на вас молодого!" – написала Ярина Кобылинская.

"Сын очень похож на вас, красавец", – оставила комментария Елена Чорна.

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/4575828825762239

Контекст:

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка в Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.

Ющенко был дважды женат. От первого брака у него дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также четверо внуков.

Теги: Виктор Ющенко, дети, семья
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