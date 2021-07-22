"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото

Семейный снимок экс-президент разместил 21 июля на своей странице в Facebook.
"Семейный очаг – то место человека на земле, где он чувствует себя уверенно и защищенно. Благосостояние и благополучие государства также держатся на семье, в которой передаются из поколения в поколение социальный опыт, духовные ценности, национальные и культурные традиции", – написал 67-летний Ющенко.
Пост бывшего лидера государства набрал свыше 9 тыс. лайков и больше 500 комментариев.
"Вы очень красивые! Как сын похож на вас молодого!" – написала Ярина Кобылинская.
"Сын очень похож на вас, красавец", – оставила комментария Елена Чорна.
Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка в Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.
Ющенко был дважды женат. От первого брака у него дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также четверо внуков.