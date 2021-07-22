"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото

67-летний Ющенко написал о важности семейного очага для человека и государства в целом Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Семейный снимок экс-президент разместил 21 июля на своей странице в Facebook.

"Семейный очаг – то место человека на земле, где он чувствует себя уверенно и защищенно. Благосостояние и благополучие государства также держатся на семье, в которой передаются из поколения в поколение социальный опыт, духовные ценности, национальные и культурные традиции", – написал 67-летний Ющенко.

Пост бывшего лидера государства набрал свыше 9 тыс. лайков и больше 500 комментариев.

"Вы очень красивые! Как сын похож на вас молодого!" – написала Ярина Кобылинская.

"Сын очень похож на вас, красавец", – оставила комментария Елена Чорна.