В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду

"С Новым годом, пане-господарю!" – написала она.
На фото Ющенко изображен на диване возле елки в обнимку с женой своего племянника.
Украинские СМИ обратили внимание, что Ющенко изменился внешне. Издание "Сегодня" отметило, что 67-летний экс-президент "отрастил бороду и усы". О кардинальной смене имиджа также проинформировало агентство УНИАН.
Вскоре после публикации в СМИ жена племянника Ющенко удалила совместное фото с ним.
Виктор Ющенко – третий украинский президент. Он занимал пост с 2005-го по 2010 год.
Ярослав Ющенко (1980) – сын старшего брата Виктора Ющенко Петра. С 2005-го по 2006 год Он был заместителем главы Харьковской областной государственной администрации Арсена Авакова.