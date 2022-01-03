В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду

Ющенко занимал пост президента Украины с 2005-го по 2010 год Фото: Віктор Ющенко / Facebook

"С Новым годом, пане-господарю!" – написала она.

На фото Ющенко изображен на диване возле елки в обнимку с женой своего племянника.

Украинские СМИ обратили внимание, что Ющенко изменился внешне. Издание "Сегодня" отметило, что 67-летний экс-президент "отрастил бороду и усы". О кардинальной смене имиджа также проинформировало агентство УНИАН.

Вскоре после публикации в СМИ жена племянника Ющенко удалила совместное фото с ним.

Фото: Катерина Ющенко / Facebook