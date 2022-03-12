Ющенко считает, что победа над Россией будет неполной, если только выгнать "москалей" из Украины

Он считает, что, даже когда "последний москаль" будет изгнан с территории Украины, победа будет только частичной, потому что еще "остается порабощенная Россия, порабощенная нация".

По словам Ющенко, если Россия продолжит оставаться под руководством президента Владимира Путина, "это будет катастрофа для всего мира".

Второй вариант развития событий, когда погибнет последний украинский герой, экс-президент Украины считает "теоретическим".

Война России против Украины. Главное (обновляется)