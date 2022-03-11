По гражданским объектам Украины оккупанты ночью попали из-за своего непрофессионализма – Арестович

"На протяжении ночи наша авиация наносила мощные удары по скоплениям врага, и именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, по Киевской, Харьковской, Полтавской областям, по Днепру и по другим местам", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "это попытка прекратить действия нашей авиации".

"Но поскольку, скажем так, профессиональная подготовка российской армии известна, большая часть этих ударов попала по гражданским целям. В частности, в Днепре поразили обувную фабрику, многоквартирный дом. Мы знаем, с кем имеем дело. Вся ситуация будет решена на поле боя. ВСУ и другие силы обороны поставят точку в агрессии Российской Федерации", – заявил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)