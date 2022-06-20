Российские оккупанты активно наносят авиаудары по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

На северодонецком направлении противник нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины, а также вел обстрел ряда населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.
На лиманском направлении захватчики нанесли авиаудар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар возле села Маяки.
На авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.
На донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях и также интенсивно применяют авиацию.
Помимо этого, в Гештабе сообщили, что в Брянской области РФ враг развернул зенитный ракетный дивизион С-300В4.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных.