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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты активно наносят авиаудары по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

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Захватчики обстреливали населенные пункты парами самолетов Су-25
Захватчики обстреливали населенные пункты парами самолетов Су-25
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты активно наносят авиаудары по населенным пунктам Украины на ряде направлений. Об этом свидетельствует информация Гештаба ВСУ, опубликованная утром 20 июня.

На северодонецком направлении противник нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины, а также вел обстрел ряда населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

На лиманском направлении захватчики нанесли авиаудар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар возле села Маяки.

На авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях и также интенсивно применяют авиацию.

Помимо этого, в Гештабе сообщили, что в Брянской области РФ враг развернул зенитный ракетный дивизион С-300В4.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, самолеты, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
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