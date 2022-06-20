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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты, воевавшие в районе Херсона, Николаева и Попасной, пытаются избежать участия в войне – Генштаб ВСУ

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В войне против Украины Россия потеряла почти 34 тыс. военных
В войне против Украины Россия потеряла почти 34 тыс. военных
Фото: ЕРА

Российские оккупанты массово пытаются избежать дальнейшего участия в войне против Украины. Об этом проинформировал 20 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, "это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса" российских войск, то есть в подразделениях, которые состоят преимущественно из боевиков "ДНР".

Украинские военные отметили, что это также касается подразделений оккупантов, "выведенных для восстановления боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной" Луганской области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по 20 июня потери российских войск составили, по данным Генштаба ВСУ, около 33,8 тыс. человек личного состава. За последние сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.

Теги: Херсон, Николаев, война, Генштаб ВСУ, оккупация, боевики, Попасная, вторжение, ДНР, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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