Оккупанты, воевавшие в районе Херсона, Николаева и Попасной, пытаются избежать участия в войне – Генштаб ВСУ

"В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, "это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса" российских войск, то есть в подразделениях, которые состоят преимущественно из боевиков "ДНР".
Украинские военные отметили, что это также касается подразделений оккупантов, "выведенных для восстановления боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной" Луганской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по 20 июня потери российских войск составили, по данным Генштаба ВСУ, около 33,8 тыс. человек личного состава. За последние сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.