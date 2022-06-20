Оккупанты, воевавшие в районе Херсона, Николаева и Попасной, пытаются избежать участия в войне – Генштаб ВСУ

В войне против Украины Россия потеряла почти 34 тыс. военных Фото: ЕРА

"В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, "это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса" российских войск, то есть в подразделениях, которые состоят преимущественно из боевиков "ДНР".

Украинские военные отметили, что это также касается подразделений оккупантов, "выведенных для восстановления боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной" Луганской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)