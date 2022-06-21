Арестович: В Донецкой области российская армия физически закончится

Арестович о российских войсках: Они выматываются, что бы ни говорили. Они потихоньку выматываются Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Гордон предложил Арестовичу рассмотреть "худший сценарий" и спросил, что будет с Донбассом, если украинские войска оставят Северодонецк и Лисичанск Луганской области, которые сейчас пытаются захватить оккупанты.

В этом случае, отметил Арестович, оккупанты получат контроль над всей Луганской областью и смогут объявить это крупнейшей своей победой и выполнением промежуточной цели "спецоперации", несмотря на то, что это им придется положить множество техники и жизней своих солдат.

"А такими темпами воевать не может позволить себе даже Российская Федерация. Недаром у них уже во многих подразделениях количество резервистов под 60% и количество техники старых образцов типа Т-62 уже под 30–50%. Они выматываются, что бы там ни говорили. Они потихоньку выматываются в этом отношении", – сказал политик.

Донецкая область, в которую в таком случае переместится эпицентр сражений, – это крупная агломерация, отметил Арестович.

"Один узел Славянск – Краматорск чего стоит. Там подготовлена оборона, там наших войск хватает. Ну, посмотрим, как они это будут брать. Я очень сильно сомневаюсь хоть в каком-нибудь успехе на том направлении. А вот в то, что они физически закончатся, я верю вполне себе. Или подзакончатся", – заявил он.

Арестович также обратил внимание на то, что фронт сейчас большой: "от Харькова до Херсона".

"Пока они там успевают, мы можем успеть на херсонском или еще где-нибудь... Помните, как все начиналось? Когда мы с вами первый раз беседовали, они одновременно на девяти оперативных направлениях наступали. И [мы] ни фига не могли с этим сделать", – напомнил политик.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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