Арестович: В Донецкой области российская армия физически закончится

Гордон предложил Арестовичу рассмотреть "худший сценарий" и спросил, что будет с Донбассом, если украинские войска оставят Северодонецк и Лисичанск Луганской области, которые сейчас пытаются захватить оккупанты.
В этом случае, отметил Арестович, оккупанты получат контроль над всей Луганской областью и смогут объявить это крупнейшей своей победой и выполнением промежуточной цели "спецоперации", несмотря на то, что это им придется положить множество техники и жизней своих солдат.
"А такими темпами воевать не может позволить себе даже Российская Федерация. Недаром у них уже во многих подразделениях количество резервистов под 60% и количество техники старых образцов типа Т-62 уже под 30–50%. Они выматываются, что бы там ни говорили. Они потихоньку выматываются в этом отношении", – сказал политик.
Донецкая область, в которую в таком случае переместится эпицентр сражений, – это крупная агломерация, отметил Арестович.
"Один узел Славянск – Краматорск чего стоит. Там подготовлена оборона, там наших войск хватает. Ну, посмотрим, как они это будут брать. Я очень сильно сомневаюсь хоть в каком-нибудь успехе на том направлении. А вот в то, что они физически закончатся, я верю вполне себе. Или подзакончатся", – заявил он.
Арестович также обратил внимание на то, что фронт сейчас большой: "от Харькова до Херсона".
"Пока они там успевают, мы можем успеть на херсонском или еще где-нибудь... Помните, как все начиналось? Когда мы с вами первый раз беседовали, они одновременно на девяти оперативных направлениях наступали. И [мы] ни фига не могли с этим сделать", – напомнил политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами. "А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – сказал Арестович.