Потери украинской армии в войне с РФ – до 10 тыс. убитыми и 30 тыс. ранеными – Арестович

"Точно не скажу [каковы наши потери], но приблизительно – под 10 тыс. убитыми", – сказал Арестович.
Таким образом, он повторил данные, которые озвучил 10 июня.
В интервью Гордону Арестович уточнил, что соотношение убитых и раненых на фронте – примерно 1 к 3, то есть раненых украинских военнослужащих – около 30 тыс.
"Но надо понимать, что около 96–98% раненых возвращают обратно в армию. То есть это не те раненые, которые инвалидами остаются навсегда", – сказал советник руководителя Офиса президента.
Таким образом, Арестович впервые озвучил примерные данные о погибших и раненых украинских военнослужащих за время полномасштабного вторжения РФ.
Сегодня 117-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть территории Украины на севере, юге и востоке. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Сейчас оккупанты удерживают часть Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. С 2014 года под российской оккупацией находится украинский полуостров Крым.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
Россия официально не публикует информацию о погибших в Украине российских военнослужащих. Последний раз министерство обороны РФ называло потери 25 марта – тогда российские власти официально признали гибель 1351 военнослужащего. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 33,8 тыс. человек.