Потери украинской армии в войне с РФ – до 10 тыс. убитыми и 30 тыс. ранеными – Арестович

В ОПУ заявили, что большинство раненых украинских военнослужащих после лечения возвращаются в армию Фото: EPA

"Точно не скажу [каковы наши потери], но приблизительно – под 10 тыс. убитыми", – сказал Арестович.

Таким образом, он повторил данные, которые озвучил 10 июня.

В интервью Гордону Арестович уточнил, что соотношение убитых и раненых на фронте – примерно 1 к 3, то есть раненых украинских военнослужащих – около 30 тыс.

"Но надо понимать, что около 96–98% раненых возвращают обратно в армию. То есть это не те раненые, которые инвалидами остаются навсегда", – сказал советник руководителя Офиса президента.

Таким образом, Арестович впервые озвучил примерные данные о погибших и раненых украинских военнослужащих за время полномасштабного вторжения РФ.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube