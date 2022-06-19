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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погиб командир батальона "Карпатська Січ", участник боев за ДАП Олег Куцин

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Куцин погиб на изюмском направлении
Куцин погиб на изюмском направлении
Фото: КАРПАТСЬКА СІЧ Окрема тактична група / Telegram

В российско-украинской войне погиб основатель и глава "Легиона Свободы", командир 49-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины "Карпатська Січ" Олег Куцин (позывной Кум).

Об этом сообщил 19 июня глава ВО "Свобода", экс-нардеп Олег Тягнибок.

Он проинформировал, что Куцин погиб на изюмском направлении, не уточняя, когда это произошло.

"Просто нереальная утрата. Мы завершим твое дело, друг. Было честью столько лет стоять бок о бок с тобой. Навеки в строю! Москва упадет!" – написал Тягнибок.

https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/posts/570393254446841

О гибели Куцина сообщили также экс-нардеп Олег Осуховский и пресс-служба "Свободы".

"Мужественный воин, рыцарь, герой, который был примером для других. Отомстим за твою смерть, друг! Ты – навсегда в строю! И навсегда в нашей памяти..." – подчеркнул Осуховский.

https://www.facebook.com/osuhovskyi/posts/5148414848606861

Контекст:

Куцин – участник боев за донецкий аэропорт, в 2022 году вместе с 49-м батальоном защищал Киевскую область, потом "Карпатська Січ" отправилась в Харьковскую область, сообщала пресс-служба батальона.

"Мне повезло – я увидел новую когорту украинских героев, достойно ставших в один ряд с теми, о ком читал, кем восхищался. И имел счастье формировать эту силу", – говорил Куцин в мае 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Тягнибок, смерть, Олег Осуховский, донецкий аэропорт, ДАП, Карпатская Сечь, война России против Украины, Олег Куцин
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