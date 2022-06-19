Погиб командир батальона "Карпатська Січ", участник боев за ДАП Олег Куцин

Об этом сообщил 19 июня глава ВО "Свобода", экс-нардеп Олег Тягнибок.

Он проинформировал, что Куцин погиб на изюмском направлении, не уточняя, когда это произошло.

"Просто нереальная утрата. Мы завершим твое дело, друг. Было честью столько лет стоять бок о бок с тобой. Навеки в строю! Москва упадет!" – написал Тягнибок.

О гибели Куцина сообщили также экс-нардеп Олег Осуховский и пресс-служба "Свободы".

"Мужественный воин, рыцарь, герой, который был примером для других. Отомстим за твою смерть, друг! Ты – навсегда в строю! И навсегда в нашей памяти..." – подчеркнул Осуховский.