Арестович: Я был уверен, что Киев падет. Самый благоприятный сценарий, который я видел, – мы держим оборону на Печерских холмах

"Когда Киев штурмовали, я был уверен, что он падет. Почти на 100%. Дней 15–20 я был уверен, что Киев падет, не устоит", – сказал Арестович.

По его словам, согласно самому благоприятному сценарию, который он рассматривал, украинской армии удастся отстоять только центральную часть города.

"Самый благоприятный сценарий, который я видел, – это полностью захваченный Левый берег, мы разрушили мосты и держим оборону по Печерским холмам, и где-то тяжелые бои идут в районе Шулявки и КПИ. Думал, что эту застройку мы удержим. То есть от Киева останется только центр, в котором мы будем держать тяжелую оборону. Это был позитивный сценарий, чтобы вы понимали", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Он вспомнил интервью, которое Гордон у него взял в начале полномасштабной войны – 15 марта, – и какая информация о ситуации вблизи Киева ему тогда поступала.

"За время, когда мы первый раз беседовали, мне пришло штук 15 сообщений такого рода: "Колонна 50 единиц", "Колонна 60 единиц", "Колонна 300 единиц", "Колонна 150 единиц", "Колонна 400 единиц"... И я смотрю и понимаю: ни одна артиллерия в мире ее не отработает, – сказал Арестович. – Был момент в середине марта, когда 14 крупных группировок российских войск, собранных до кучи, стояли вокруг Киева, мы доставали только до трех, и то не самых важных. Все эти расчеты показывали, что нам конец. Конец! Мы не выдержим, не вынесем, это невозможно. Но мы выстояли по сумме причин объективных и субъективных. Тогда военное счастье было на нашей стороне".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube