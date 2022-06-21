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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Я был уверен, что Киев падет. Самый благоприятный сценарий, который я видел, – мы держим оборону на Печерских холмах

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Арестович: Тогда военное счастье было на нашей стороне
Арестович: Тогда военное счастье было на нашей стороне
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину сомневался, то украинской армии удастся отстоять Киев. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда Киев штурмовали, я был уверен, что он падет. Почти на 100%. Дней 15–20 я был уверен, что Киев падет, не устоит", – сказал Арестович.

По его словам, согласно самому благоприятному сценарию, который он рассматривал, украинской армии удастся отстоять только центральную часть города. 

"Самый благоприятный сценарий, который я видел,  это полностью захваченный Левый берег, мы разрушили мосты и держим оборону по Печерским холмам, и где-то тяжелые бои идут в районе Шулявки и КПИ. Думал, что эту застройку мы удержим. То есть от Киева останется только центр, в котором мы будем держать тяжелую оборону. Это был позитивный сценарий, чтобы вы понимали", – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Он вспомнил интервью, которое Гордон у него взял в начале полномасштабной войны – 15 марта– и какая информация о ситуации вблизи Киева ему тогда поступала. 

"За время, когда мы первый раз беседовали, мне пришло штук 15 сообщений такого рода: "Колонна 50 единиц", "Колонна 60 единиц", олонна 300 единиц", олонна 150 единиц",  олонна 400 единиц"... И я смотрю и понимаю: ни одна артиллерия в мире ее не отработает, – сказал Арестович. – Был момент в середине марта, когда 14 крупных группировок российских войск, собранных до кучи, стояли вокруг Киева, мы доставали только до трех, и то не самых важных. Все эти расчеты показывали, что нам конец. Конец! Мы не выдержим, не вынесем, это невозможно. Но мы выстояли по сумме причин объективных и субъективных. Тогда военное счастье было на нашей стороне".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на Донбассе. 

В конце мая российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и одного собеседника в администрации президента РФ сообщила, что в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева. По данным журналистов, захват Киева российские власти по-прежнему считают "программой-максимум".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Дмитрий Гордон, армия РФ, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины
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