Когда закончится война, отдаст ли Украина Крым и Донбасс, Ахметов. Интервью Гордона с Арестовичем. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Главная тема интервью – нападение РФ на Украину.

Во вовремя интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович рассказал о ситуации в разных частях страны, где атакуют оккупанты, и почему наступление на Киев – это самоубийство для них, о переговорах между Украиной и Россией, о том, почему считал неизбежной войну между странами, чем и когда она закончится, как во время войны себя проявили самые богатые бизнесмены Украины, в том числе Ринат Ахметов, в также о том, какое будущее ждет Россию.

"Если удастся подписать мирный договор – все закончится быстро. Если нет – через месяц", – спрогнозировал Арестович.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину ежедневно на брифинге рассказывает о ситуации на фронте.