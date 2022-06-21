Арестович: Возврат оккупантов к Киеву возможен только в случае крупного успеха на востоке

"[Возврат россиян] возможен только в случае крупного успеха на востоке", – сказал Арестович.
Он объяснил, что подразумевает под "крупным успехом на востоке".
"Это означает, что они не просто там заставили нас отойти от Северодонецка и Лисичанска [Луганской области], а окружили и разгромили группировку в пару десятков тысяч наших войск. Что абсолютно нереально по соотношению сил сторон, по начертанию, по их умению воевать, прости господи, и по нашим способностям. Нереально", – сказал советник руководителя Офиса президента.
Он подчеркнул, что, пока у оккупантов нет значительных успехов на Донбассе, Киеву ничего не угрожает.
"Могут бить ракетами, но наступления наземного – нет [не будет]", – считает Арестович.
В этом же интервью он рассказал, что в первые недели войны, учитывая, какие силы российское руководство направило к Киеву, был уверен, что столица не устоит.
"Дней 15–20 я был уверен, что Киев падет, не устоит. Самый благоприятный сценарий, который я видел, – это полностью захваченный левый берег, мы разрушили мосты и держим оборону по Печерским холмам и где-то тяжелые бои идут в районе Шулявки и КПИ. Думал, что эту застройку мы удержим. То есть от Киева останется только центр, в котором мы будем держать тяжелую оборону", – сказал Арестович.
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на Донбассе.
В конце мая российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и одного собеседника в администрации президента РФ сообщило, что в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева. По данным журналистов, захват Киева российские власти по-прежнему считают "программой-максимум".
В Генштабе ВСУ тоже убеждены, что Россия до сих пор хочет захватить Киев и провести смену власти в Украине.