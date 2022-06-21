Арестович: Возврат оккупантов к Киеву возможен только в случае крупного успеха на востоке

Арестович: Это абсолютно нереально по соотношению сил сторон, по начертанию, по их умению воевать, прости господи Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

"[Возврат россиян] возможен только в случае крупного успеха на востоке", – сказал Арестович.

Он объяснил, что подразумевает под "крупным успехом на востоке".

"Это означает, что они не просто там заставили нас отойти от Северодонецка и Лисичанска [Луганской области], а окружили и разгромили группировку в пару десятков тысяч наших войск. Что абсолютно нереально по соотношению сил сторон, по начертанию, по их умению воевать, прости господи, и по нашим способностям. Нереально", – сказал советник руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул, что, пока у оккупантов нет значительных успехов на Донбассе, Киеву ничего не угрожает.

"Могут бить ракетами, но наступления наземного – нет [не будет]", – считает Арестович.

В этом же интервью он рассказал, что в первые недели войны, учитывая, какие силы российское руководство направило к Киеву, был уверен, что столица не устоит.

"Дней 15–20 я был уверен, что Киев падет, не устоит. Самый благоприятный сценарий, который я видел, – это полностью захваченный левый берег, мы разрушили мосты и держим оборону по Печерским холмам и где-то тяжелые бои идут в районе Шулявки и КПИ. Думал, что эту застройку мы удержим. То есть от Киева останется только центр, в котором мы будем держать тяжелую оборону", – сказал Арестович.

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