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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Наша задача – вымотать россиян. Мы эту задачу решаем

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Арестович: Если сохраним армию, то сохраним и страну, если потеряем армию потеряем и армию, и страну
Арестович: Если сохраним армию, то сохраним и страну, если потеряем армию – потеряем и армию, и страну
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Основная задача Вооруженных сил Украины на данный момент – вымотать противника. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Надо понимать очень четко, что задача – не удержание районной местности. Простая дилемма Кутузова: если сохраним армию, то сохраним и страну, если потеряем армию – потеряем и армию, и страну. Нам важно сохранить живую силу нашу и измотать противника. Пока это наступление – матерь всех наступлений, как было объявлено российской стороной 4 апреля, – оно же длится уже больше двух с половиной месяцев. Максимальное продвижение составило 25 км, это ничто вообще. Заплачено за это тысячами жизней российских солдат, если даже не под десяток тысяч уже заплатили. Я уже не говорю о мобилизованных в так называемых "ЛНР" и "ДНР" – там вообще катастрофа. Мы их выматываем там, наша задача – их вымотать. Это наша главная оперативная задача, и мы эту задачу решаем. А их задача захватить, они пока ее не могут решить", – подчеркнул Арестович.

Он отметил, что как только ВСУ утратят возможности выматывать противника, и возникнет реальная угроза захвата украинских подразделений – они отойдут.

"[Противник] решит таким образом задачу, но здесь надо правильно понимать, что они ее решат так же, как взятие Попасной, когда подразделения, которые взяли [этот населенный пункт], потеряли по 60–80% личного состава и техники. Они были переведены на долгий период восстановления, а значит, мы решили свою задачу – мы их вымотали. И для подготовки следующего наступления – Славянск, Краматорск, Бахмут – им надо будет, во-первых, очень долго накапливаться, а время работает на нас, потому что нам идет помощь. А во-вторых, этот долгий период и нам дает возможность подготовить оборону и так далее. Вы же понимаете, что такими темпами, даже их основную задачу – взять Луганскую и Донецкую области и выход на админграницу – можно решать месяцами. А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – резюмировал Арестович.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли около 34,1 тыс. военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины
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