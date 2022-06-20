В Запорожской области коза "обезвредила" нескольких оккупантов

По данным разведки, оккупанты в помещении местной больницы разместили около 40 своих военных. С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек".
"После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько рашистов получили ранения разной степени тяжести", – рассказали в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.