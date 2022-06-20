В Запорожской области коза "обезвредила" нескольких оккупантов

Коза задела "растяжку" и в результате взрывов пострадали несколько оккупантов Фото: depositphotos.com

По данным разведки, оккупанты в помещении местной больницы разместили около 40 своих военных. С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек".

"После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько рашистов получили ранения разной степени тяжести", – рассказали в ГУР.

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