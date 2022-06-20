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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате сегодняшних ракетных ударов по Одесской области есть раненые – ОВА

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Россия нанесла сегодня по югу Украины удар 14 ракетами, в Одессе в результате обстрела сгорел логистический склад
Россия нанесла сегодня по югу Украины удар 14 ракетами, в Одессе в результате обстрела сгорел логистический склад
Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

В результате ракетных ударов России по Одесской области, нанесенных 20 июня, есть раненые. Об этом глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко сообщил в Telegram.

"Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, сеть и раненые", – сказал он. 

Марченко не сообщил других деталей относительно последствий обстрела, но подчеркнул, что в сети распространяется информация о боевых действиях "на определенных территориях".

Глава ОВА сказал, что мероприятия, которые проводят военные на определенном участке, нельзя освещать в то время, когда ведется боевая работа. "Это создает угрозу жизни наших военных и ставит под удар проведение непосредственно боевой работы", – пояснил он, не уточняя, о каких именно действиях военных идет речь. 

Пресс-служба горсовета Одессы проинформировала, что в результате ракетного удара, нанесенного днем, в городе разбита остановка, выбиты окна в трех котельных, одном админздании и помещениях двух коммунальных предприятий. 

Контекст:

На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.

Утром 20 июня российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук. 

После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой в Одессе слышали взрывы. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ нанесла массированный удар по югу Украины 14 ракетами, в Одессе сгорел логистический склад, в пригороде Очакова Николаевской области повреждены сельскохозяйственные площади. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, раненые, ракеты, российские оккупанты, Максим Марченко
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