В результате сегодняшних ракетных ударов по Одесской области есть раненые – ОВА

"Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, сеть и раненые", – сказал он.
Марченко не сообщил других деталей относительно последствий обстрела, но подчеркнул, что в сети распространяется информация о боевых действиях "на определенных территориях".
Глава ОВА сказал, что мероприятия, которые проводят военные на определенном участке, нельзя освещать в то время, когда ведется боевая работа. "Это создает угрозу жизни наших военных и ставит под удар проведение непосредственно боевой работы", – пояснил он, не уточняя, о каких именно действиях военных идет речь.
Пресс-служба горсовета Одессы проинформировала, что в результате ракетного удара, нанесенного днем, в городе разбита остановка, выбиты окна в трех котельных, одном админздании и помещениях двух коммунальных предприятий.
На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го, 18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.
Утром 20 июня российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.
После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой в Одессе слышали взрывы. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ нанесла массированный удар по югу Украины 14 ракетами, в Одессе сгорел логистический склад, в пригороде Очакова Николаевской области повреждены сельскохозяйственные площади.