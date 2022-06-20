В результате сегодняшних ракетных ударов по Одесской области есть раненые – ОВА

Россия нанесла сегодня по югу Украины удар 14 ракетами, в Одессе в результате обстрела сгорел логистический склад Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

"Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, сеть и раненые", – сказал он.

Марченко не сообщил других деталей относительно последствий обстрела, но подчеркнул, что в сети распространяется информация о боевых действиях "на определенных территориях".

Глава ОВА сказал, что мероприятия, которые проводят военные на определенном участке, нельзя освещать в то время, когда ведется боевая работа. "Это создает угрозу жизни наших военных и ставит под удар проведение непосредственно боевой работы", – пояснил он, не уточняя, о каких именно действиях военных идет речь.

Пресс-служба горсовета Одессы проинформировала, что в результате ракетного удара, нанесенного днем, в городе разбита остановка, выбиты окна в трех котельных, одном админздании и помещениях двух коммунальных предприятий.