Россия днем нанесла массированный удар по югу Украины, было выпущено 14 ракет за три часа – ОК "Юг"

"Днем в течение трех часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.
Оккупанты в "бессильной злобе на успехи наших войск" наносили удары по Очакову Николаевской области, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе, заявили в командовании.
Согласно релизу, в результате обстрелов в Одесской области и пригороде Очакова "повреждены сельскохозяйственные площади"
"В Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 м² оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.
Также в Telegram-канале горсовета опубликовали фото последствий обстрелов, предоставленные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга Украины. Общественное уточняет – на снимках показан выгоревший в результате удара логистический склад.
На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го, 18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.
Утром 20 июня российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук. После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой в Одессе слышали взрывы.