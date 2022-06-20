Россия днем нанесла массированный удар по югу Украины, было выпущено 14 ракет за три часа – ОК "Юг"

Пострадавших среди гражданских в результате массированной атаки нет Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

"Днем в течение трех часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

Оккупанты в "бессильной злобе на успехи наших войск" наносили удары по Очакову Николаевской области, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе, заявили в командовании.

Согласно релизу, в результате обстрелов в Одесской области и пригороде Очакова "повреждены сельскохозяйственные площади"

"В Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 м² оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале горсовета опубликовали фото последствий обстрелов, предоставленные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга Украины. Общественное уточняет – на снимках показан выгоревший в результате удара логистический склад.