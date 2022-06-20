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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия днем нанесла массированный удар по югу Украины, было выпущено 14 ракет за три часа – ОК "Юг"

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Пострадавших среди гражданских в результате массированной атаки нет
Пострадавших среди гражданских в результате массированной атаки нет
Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

Днем 20 июня российские оккупанты нанесли по югу Украины массированный ракетный удар. Об этом проинформировала пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Днем в течение трех часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами", – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета. 

Оккупанты в "бессильной злобе на успехи наших войск" наносили удары по Очакову Николаевской области, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе, заявили в командовании. 

Согласно релизу, в результате обстрелов в Одесской области и пригороде Очакова "повреждены сельскохозяйственные площади"

"В Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 м² оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении. 

Также в Telegram-канале горсовета опубликовали фото последствий обстрелов, предоставленные Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга Украины. Общественное уточняет – на снимках показан выгоревший в результате удара логистический склад. 

Контекст:

На прошлой неделе оккупанты обстреливали Одесскую область 14-го18-го и 19 июня. Ракеты сбивала ПВО.

Утром 20 июня российские оккупанты выпустили по Одессе и Одесской области две сверхзвуковые ракеты "Оникс", обе были сбиты ПВО. Ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, информировал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук. После полудня в регионе снова звучала воздушная тревога, во время которой в Одессе слышали взрывы

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, обстрелы, ракеты, взрывы, Очаков, российские оккупанты, Сергей Братчук, воздушная тревога
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