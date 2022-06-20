Оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по захваченным Россией буровым платформам в Черном море

Украина нанесла удар по захваченным Россией в 2014-м вместе с Крымом "вышкам Бойко" на черноморском шельфе Фото: ru.wikipedia.org

"Сегодня около 8.00... был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", – добавил Аксенов.

По его данным, спасены пять человек из 12, находившихся на платформах, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

Информацию подтвердил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко". Теперь русня не сможет добывать газ в украинском Черном море", – написал он.

Как отмечает "Думскаяt", оккупанты использовали находящиеся в 100 км от Одессы буровые вышки не только для добычи газа, но и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

В выходные российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Кременчугскому НПЗ (Полтавская область), также под обстрел попали Шебелинский ГПЗ (об атаке на предприятие 18 июня в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информацию 20 июня уточнил в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн) в Харьковской области и нефтебаза в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Украина будет отвечать на обстрелы своей топливной инфраструктуры.