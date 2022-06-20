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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по захваченным Россией буровым платформам в Черном море

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Украина нанесла удар по захваченным Россией в 2014-м вместе с Крымом "вышкам Бойко" на черноморском шельфе
Украина нанесла удар по захваченным Россией в 2014-м вместе с Крымом "вышкам Бойко" на черноморском шельфе
Фото: ru.wikipedia.org

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", захваченным Россией в 2014 году. Об этом 20 июня сообщил в Telegram так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня около 8.00... был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", – добавил Аксенов.

По его данным, спасены пять человек из 12, находившихся на платформах, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

Информацию подтвердил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко". Теперь русня не сможет добывать газ в украинском Черном море", – написал он.

Как отмечает "Думскаяt", оккупанты использовали находящиеся в 100 км от Одессы буровые вышки не только для добычи газа, но и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

В выходные российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Кременчугскому НПЗ (Полтавская область), также под обстрел попали Шебелинский ГПЗ (об атаке на предприятие 18 июня в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информацию 20 июня уточнил в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн) в Харьковской области и нефтебаза в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Украина будет отвечать на обстрелы своей топливной инфраструктуры.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две установки, которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени бывшего министра энергетики, ныне народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.

После аннексии Крыма РФ с 2014-го по 2019-й добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.

Теги: Россия, Крым, Украина, газ, Черное море, Сергей Аксенов, захват, оккупация, Вооруженные силы Украины, аннексия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, вышки Бойко, российские оккупанты
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