Оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по захваченным Россией буровым платформам в Черном море

"Сегодня около 8.00... был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", – добавил Аксенов.
По его данным, спасены пять человек из 12, находившихся на платформах, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.
Информацию подтвердил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко". Теперь русня не сможет добывать газ в украинском Черном море", – написал он.
Как отмечает "Думскаяt", оккупанты использовали находящиеся в 100 км от Одессы буровые вышки не только для добычи газа, но и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
В выходные российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Кременчугскому НПЗ (Полтавская область), также под обстрел попали Шебелинский ГПЗ (об атаке на предприятие 18 июня в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информацию 20 июня уточнил в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн) в Харьковской области и нефтебаза в Днепропетровской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Украина будет отвечать на обстрелы своей топливной инфраструктуры.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две установки, которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени бывшего министра энергетики, ныне народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.
"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.
После аннексии Крыма РФ с 2014-го по 2019-й добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.